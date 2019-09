Zampa torna a raccontare la Roma: su NSL Radio le radiocronache dei giallorossi

In alto i cuori e fuori la voce: Carlo Zampa torna a raccontare la Roma. Grande novità per NSL Radio Tv: la nuova emittente si è aggiudicata il diritto di diffondere le radiocronache integrali delle partite dei giallorossi per la stagione 2019-2020 e ha deciso di affidare il racconto dei match alla storica voce giallorossa. Una novità che sarà sicuramente apprezzata dai tanti tifosi romanisti che per anni hanno seguito la loro squadra del cuore attraverso i racconti di Carlo Zampa. Basta sintonizzarsi sulle frequenze 90.0 in FM per seguire la radiocronaca attraverso la sua voce.