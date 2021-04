Zaniolo sorride, il ginocchio sta bene. Prossima settimana visita con Fink

Controllo ok a Villa Stuart: il sogno è una convocazione nelle ultime due giornate, ma di rischiare non va a nessuno. Soprattutto in questo momento della stagione

Il suo sogno è una convocazione in questo finale di stagione, magari proprio un regalo nel derby che sente particolarmente. Ma per il momento ciò che conta di più per Nicolò Zaniolo è che stia bene e che le condizioni del ginocchio siano in costante miglioramento. Oggi la visita a Villa Stuart ha dato gli esiti sperati: i valori di entrambe le ginocchia sono pressoché identici: questo vuol dire che il lavoro fatto nelle ultime settimane ha dato i suoi frutti. Già la prossima settimana in programma una visita di controllo col dottor Fink, il chirurgo che l'ha operato, che darà il via libera definitivo al rientro. Lui intanto si è fotografato sorridente post allenamento sul terrazzo di casa al Torrino. Terminata la love story con Chiara Nasti, il calcio sembra davvero essere il suo unico pensiero. L'Europeo è un sogno ormai svanito, ma qualche scampolo di partita nelle ultime due giornate non è ancora da escludere. Ma con la Roma quasi fuori dall'Europa League e lontanissima dalla lotta Champions, di rischiare non va a nessuno.