Zaniolo scalpita: “A presto” – FOTO

Il calcio questa settimana sta riaccendendo il motore con gli allenamenti in forma individuale nei centri sportivi. Da ieri via alle visite mediche in casa Roma, da giovedì invece spazio alle sedute in campo. Nelle ultime ore anche Nicolò Zaniolo ha sostenuto i test a Trigoria. Il 22 giallorosso, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro a gennaio, non vede l’ora di tornare in campo con la maglia della Roma ed oggi tramite il proprio profilo Instagram ha postato un foto di una sua esultanza con un messaggio ai tifosi: “A presto“.