Zaniolo, per l’operazione esclusa l’opzione USA: si valuta l’Austria

Nicolò Zaniolo non si opererà negli Stati Uniti. La pista che portava a Freddie Fu, specialista di Pittsburgh che ha operato anche Ibrahimovic e Calafiori, è stata esclusa. Secondo le informazioni raccolte da Forzaroma.info, il centrocampista resterà in Europa. Il favorito in questo momento è Christian Fink, specialista in chirurgia d’urgenza e traumatologia sportiva che opera a Innsbruck, in Austria. Difficile un ritorno a Villa Stuart dal dottor Mariani. La decisione arriverà nelle prossime ore. Zaniolo vuole mettersi al più presto l’infortunio alle spalle e ripartire con la riabilitazione.