Zaniolo pensa alla Roma e al rientro in campo: “Sto tornando” – VIDEO

Un pensiero fisso, quello del rientro in campo. Dopo il calvario a seguito dell’infortunio al legamento crociato del ginocchio, finalmente Nicolò Zaniolo vede la luce e lancia un altro messaggio. Il centrocampista della Roma ha sfruttato il proprio profilo Instagram per pubblicare una carrellata dei suoi gol ed esultanze con la maglia giallorossa, allegando una inequivocabile didascalia: “Sto tornando”.

Ci sarà da attendere ancora qualche settimana per rivedere Zaniolo calcare il prato dell’Olimpico. Il recupero procede senza intoppi, ma la prudenza adottata sin dall’inizio dal professor Fink non lascia presagire alcuna forzatura o accelerata improvvisa. Il ritorno del giocatore resta fissato per la metà del mese di aprile.