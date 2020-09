Zaniolo, operazione rimandata: si valuta clinica alternativa a Villa Stuart

Nicolò Zaniolo si prende qualche giorno prima di tornare sotto ai ferri. Oggi il responso degli esami strumentali ha evidenziato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione è inevitabile, ma il centrocampista e la sua famiglia hanno deciso di rimandare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zaniolo non è convinto di affidarsi ancora a Villa Stuart e alle cure del dottor Mariani e stanno valutando cliniche alternative.

Il decorso dopo l’intervento non sarà inferiore ai sei mesi. La speranza della Roma è che possa rientrare a stagione in corso, nella fase clou del campionato come successo già quest’anno. La parola d’ordine però sarà “calma”. Nessuna fretta per il rientro. Dopo il secondo infortunio nessuno vuole più rischiare ricadute.