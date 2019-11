Zaniolo, l’osservatorio CIES fa il prezzo: il talento vale 80 milioni – FOTO

Dopo la super prestazione di ieri che lo ha portato a essere il più giovane marcatore giallorosso con la maglia della Nazionale, per Nicolò Zaniolo si torna a parlare di valutazioni e cifre di mercato. Secondo l’osservatorio del calcio, il CIES, il valore del gioiello della Roma si aggirerebbe attorno agli 80 milioni, 78.9 per la precisione. La cifra è stata elaborata con il solito algoritmo utilizzato dall’istituto di ricerca e fa riferimento alla valutazione al 4 novembre. Un numero destinato probabilmente a salire, soprattutto se Zaniolo continuerà a segnare e a offrire prestazioni convincenti come nell’ultimo periodo, sia con la maglia azzurra sia con quella giallorossa.