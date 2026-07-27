Alla festa della Roma spunta Dybala con la nuova maglia. E i tifosi si scatenano

Già una decina di giorni fa intermediari internazionali proposero, non solo al club di Friedkin, proposero il nome di Gabriel Martinelli, passaporto italiano, e un solo anno di contratto con l’Arsenal di Arteta, che non lo considera più centrale nel progetto tecnico dei campioni d’Inghilterra. Secondo Teleradiostereo la Roma recepì le informazioni e non chiuse la porta, ma puntava tutte le sue fiche su Summerville poi sfumato. Ora il suo nome torna di attualità, perché c’è stato un aggiornamento sul nazionale brasiliano, che dopo sette anni potrebbe lasciare la Premier League, nonostante piaccia anche al Tottenham. Al momento, guadagna 11 milioni di euro lordi. Il che vuol dire 6,1 milioni netti a stagione più eventuali bonus. Troppo per il monte stipendi giallorosso, servirebbe quindi uno sconto da parte di Martinelli di almeno un milione per farlo rientrare nei parametri.