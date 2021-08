Zaniolo e l’esultanza dopo il gol vittoria: “Dopo 11 mesi…” – FOTO

Il numero 22 esterna tutta la sua soddisfazione dopo essere tornato sui campi da gioco in gare ufficiali dopo quasi un anno

Dopo la convincente vittoria per 2 a 1 contro il Trabzonspor arriva il commento di Nicolò Zaniolo con un post su Instagram. "Dopo 11 mesi! Avanti così, Roma ha vinto!" queste le parole del numero 22 che torna a calcare i campi ufficialmente dopo quasi un anno dallo stop subito in Nazionale. Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'autore del primo gol Pellegrini che condivide uno scatto della partita sul suo profilo Instagram. Queste le parole che accompagnano la foto: "Prima partita, primo goal, prima vittoria". Ora la gara di ritorno, in programma giovedì prossimo, per decretare chi passerà i playoff di Conference League.