Zaniolo, dedica social a Madalina: “Miss M…”. Poi la cancella – FOTO

‘Completamente’… in sintonia. Continua il botta e risposta via social tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea. Questa volta i due hanno condiviso su Instagram una storia con la canzone dei The Giornalisti, salvo poi cancellarla subito dopo. Il messaggio del calciatore giallorosso inoltre sembrava abbastanza inequivocabile: “Miss M“, con riferimento al nome della Ghenea. Prosegue così il flirt a distanza in maniera decisamente meno burrascosa rispetto all’inizio, quando la notizia della nuova fiamma di Zaniolo si era intrecciata con la fine del rapporto con la fidanzata storica Sara Scaperrotta.