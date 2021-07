Zaniolo compie 22 anni, Florenzi: “Tanti auguri fratellino” – FOTO

I due hanno celebrato il compleanno di Zaniolo sui social

Oggi Nicolò Zaniolo compie 22 anni. Nella valanga social di auguri, ci sono anche quelli di alcuni compagni (ed ex) del talento della Roma. Riccardo Calafiori lo ha celebrato con una frase simbolica: "L'attesa è finita", ad indicare come il classe '99 sia pronto a tornare ad allenarsi a pieno regime dopo un anno lontano dal campo. Oltre al video postato dalla Roma, sono arrivati gli auguri anche da Alessandro Florenzi con una foto che li ritrae abbracciati in Nazionale: "Tanti auguri fratellino, non vedo l'ora di rivederti così". Zaniolo ha parlato ieri dell'Italia ribadendo come faccia il tifo per gli Azzurri in questo europeo, scalpitando per tornare a vestire la maglia della Nazionale per il Mondiale del 2022.