Zaniolo come Haaland: in posa con la tuta da 1200 euro

L'attaccante giallorosso ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con lo stesso capo D&G indossato dal bomber norvegese in un post del 14 giugno

Nicolò Zaniolo di nuovo influencer per Dolce&Gabbana. L'attaccante giallorosso, che già a febbraio aveva posato da modello per alcuni scatti con la società di alta moda, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un piccolo album di due foto che lo ritraggono indossare due tute firmate D&G, completati da un paio di ciabatte della stessa casa. La seconda tuta, in particolare, è la stessa indossata da Herling Haaland in un post datato 14 giugno. Continua dunque la 'caccia' al campione inaugurata dalla casa di moda, che punta sulle giovani stelle del calcio per lanciare il brand ancora più in alto.