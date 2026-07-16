Sono ore calde per il calciomercato della Roma: il ds D'Amico è concentrato sui colpi in entrata Summerville e Moreira, ma diverse sono le piste in uscita. Tra i nomi che potrebbero lasciare Trigoria c'è anche quello di Robinio Vaz - che starà fuori per 15 giorni. Gasperini non lo ritiene ancora pronto per essere il vice-Malen (soprattutto con la Champions) e il francese potrebbe trascorrere un anno in prestito per crescere. Come riporta Eleonora Trotta, oltre al Bologna sul classe 2007 c'è anche il Cagliari. Un nuova possibile destinazione per l'ex OM che è alla ricerca di più spazio e fiducia nella prossima stagione. Il nodo principale, ad oggi, resta quello legato all'ingaggio - ritenuto troppo alto dai due club italiani per un calciatore così giovane.