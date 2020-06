Zaniolo carica la Roma: “Daje” – FOTO

Nicolò Zaniolo non giocherà contro il Milan, ma nonostante l’infortunio che lo terrà fuori almeno per altre due settimane il centrocampista classe ’99 ha voluto far sentire la sua vicinanza ai compagni impegnati nella trasferta di San Siro. “Daje”, il suo messaggio su Instagram, accompagnato da due cuoricini giallorossi e dalla foto del suo gol proprio contro i rossoneri nell’1-1 del febbraio 2019. Anche nella gara d’andata di questo campionato Zaniolo era andato a segno contro i rossoneri, realizzando la rete del definitivo 2-1 tre minuti dopo il pareggio di Theo Hernandez.