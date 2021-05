Zaniolo, attesa social per il rientro: “Prossimo post in campo!”

Il talento della Roma spera di tornare a respirare a breve l'aria dell'allenamento con i compagni e un indizio potrebbe arrivare dal suo ultimo post

Sembra ormai agli sgoccioli il countdown per il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. Dopo l'ennesimo grave infortunio al ginocchio, il talento della Roma sta ultimando il recupero anche se l'Europeo è sfumato. Tra gli obiettivi c'era quello di tornare a provare la gioia della partita in gare ufficiali entro la fine della stagione, o almeno a respirare l'aria dello spogliatoio e allenarsi con i compagni. Anche se il diktat è quello di usare la massima cautela ed eventualmente darsi appuntamento alla prossima stagione. Zaniolo comunque ci spera e un indizio potrebbe arrivare dal suo ultimo messaggio su Instagram: "Prossimo post... In campo!"