Zaniolo, altra disavventura per mamma Francesca: i ladri le smontano la macchina – FOTO

Ennesima disavventura per Francesca Costa. La mamma di Nicolò Zaniolo questa mattina, quando è andata a prendere la sua auto, si è trovata davanti una brutta sorpresa. Nella notte, infatti, i ladri le hanno aperto la macchina per smontare e rubare la carrozzeria interna, dal volante al computer di bordo. “Meno male che ci si ama, fosse il contrario mi dovrei far spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese“, ha scritto amara Francesca pubblicando anche lo scatto della sua auto. E non è affatto la prima volta che la mamma del calciatore della Roma viene colpita da un furto: solo un anno fa, nello spazio di poco più di un mese, prima le era stata rubata l’auto (restituita dopo pochi giorni) e poi era stata rapinata per strada. Tra l’episodio di stanotte, l’infortunio di Nicolò e anche quello della sorella Benedetta, è un periodo decisamente sfortunato per la famiglia Zaniolo.