Non c'è solamente l'attacco nei pensieri della Roma. Le prossime ore saranno decisive per Summerville, ma i giallorossi si guardano intorno anche per rinforzare gli altri settori del campo. Fari puntati su Engels, centrocampista del Celtic che viene valutato 25 milioni di euro. Su di lui, però, la concorrenza non manca. In Serie A piace a Lazio, Milan e Napoli e nelle ultime ore - secondo quanto riportato da TeamTalk - si è aggiunto alla corsa anche il Tottenham di De Zerbi che è pronto a mettere sul piatto la cifra richiesta dagli scozzesi. La Roma aspetta anche perché senza la cessione di Koné, un acquisto a centrocampo al momento non è la priorità di Gasperini che ha a disposizione oltre al francese anche Pisilli, Cristante e El Ayanoui.