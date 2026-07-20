Tra i giocatori osservati con maggiore attenzione da Gasperini in questi primi giorni di ritiro c’è senza dubbio Angeliño. Il terzino spagnolo si presenta all’inizio della nuova stagione dopo i problemi fisici accusati in quella precedente che lo hanno costretto a rimanere a lungo ai box e hanno obbligato il tecnico a ricorrere a soluzioni alternative. La voglia di riconquistare un ruolo da protagonista e la fiducia della squadra e dell’ambiente non mancano ma la prima amichevole ha confermato i dubbi ed evidenziato le sue difficoltà. Nel test contro la Primavera, Angeliño è apparso ancora poco brillante: ha spinto poco sulla corsia sinistra e ha mostrato una condizione fisica lontana da quella ottimale. Gasperini lo ha inevitabilmente notato e continuerà a valutarne i progressi nel corso della settimana. Al momento però non si può escludere neppure uno scenario di mercato. Gli esterni a tutta fascia sono fondamentali nel sistema di gioco del tecnico e, proprio per questo, la Roma continua a cercare rinforzi sulla corsia sinistra. Uno dei nomi seguiti con maggiore interesse è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Esiste inoltre un’altra possibilità: nel caso in cui la società acquistasse un titolare per la fascia destra dopo l'addio di Celik, Gasperini potrebbe decidere di utilizzare stabilmente Wesley sulla sinistra, dopo le ottime prestazioni offerte nella stagione appena conclusa. In entrambi i casi lo spazio per Angeliño si ridurrebbe ulteriormente e proprio per questo potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare Trigoria. Sul giocatore si sono già mossi alcuni club spagnoli tra cui Deportivo La Coruña, Espanyol e Betis.