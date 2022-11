Zambrotta: “Dybala è importante per la Roma. Deve stare attento a non infortunarsi”

Gianluca Zambrotta, ex difensore di Milan e Juventus, ha rilasciato un’intervista durante la Partita per la Pace. Queste le sue parole: “Dybala è un giocatore importantissimo per la Roma. Deve stare attento a non infortunarsi perché non giocare non fa bene. Lo reputo straordinario dal punto di vista tecnico e ha sempre fatto la differenza”.