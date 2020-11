Zaccardo: “Ibanez ha potenziale da top club. La Roma può lottare per la Champions”

Il 3-0 contro il Parma e in generale l’inizio di stagione della Roma sta convincendo proprio tutti. La bontà del lavoro di Fonseca ha riscosso consensi tra tifosi e addetti ai lavori. “Hanno fatto una bella squadra e stanno lavorando bene, ricostruire dopo Totti e De Rossi non era facile”, le parole di Cristian Zaccardo a ‘TMW Radio’. L’ex difensore della Nazionale si sofferma sul lavoro dei Friedkin e sui singoli: “Gli do atto di come stiano lavorando, anche con la Primavera che è tornata una delle migliori d’Italia. Dietro c’è Ibanez che può diventare da top club, ma soprattutto dico Mkhitaryan che l’anno scorso avevamo un po’ sottovalutato per gli infortuni, o anche Pedro. Bei giocatori per un bel sistema: contro il Parma non c’è stata mai storia. Secondo me possono lottare per la Champions”.