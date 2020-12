Young Boys, Lustenberger salterà la trasferta di Roma

Lo Young Boys perde i pezzi in vista della sfida contro la Roma. Il club ha comunicato che Fabian Lustenberger dovrà rimanere ai box nelle prossime settimane a causa di un problema alla zona lombare riscontrato dopo la vittoria contro il CSKA Sofia nell’ultimo turno della competizione. Il difensore centrale aveva infatti già saltato la gara di campionato vinta poi dai gialloneri per 3 a 0 contro il Losanna e continuerà quindi il suo periodo di assenza anche contro i giallorossi. Il tecnico Gerardo Seoanes potrebbe inserire al suo posto il giovane Zesiger oppure spostare al centro il più esperto Lefort come fatto contro il CSKA.