La campagna abbonamenti della Roma procede a gonfie vele. Staccate oltre 38.000 tessere nelle fasi di rinnovo, da domani è il turno dei tifosi inscritti alla waiting list. Si parte alle ore 15, a disposizione circa 2.000 abbonamenti per 25mila tifosi in lista d'attesa. Nella giornata di ieri il club ha inviato i codici per mail. Sold out Curva Sud e Distinti rimangono pochi posti nelle tribune. Una volta arrivati a 40mila il club fermerà la vendita per consentire a tutti durante l'anno di poter acquistare dei biglietti per le gare casalinghe. Ad agosto gli abbonamenti per le coppe che comprenderanno le quattro gare della fase campionato di Champions League e l'ottavo di Coppa Italia.