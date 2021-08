Xhaka rinnova con l’Arsenal, la Roma punta Zakaria. Mou: “Ecco come vorrei l’inno”

Le parole dell'agente del centrocampista: "Lui ha grandissimo rispetto della Roma e di José Mourinho, ma noi dobbiamo capire che lui ha ancora due anni di contratto con l'Arsenal e si trova benissimo a Londra"

Claudia Belli

Granit Xhaka ha rinnovato il suo contratto contratto con l'Arsenal e sfuma così definitivamente il suo approdo alla Roma. Il centrocampista svizzero, tornato al centro dell'Arsenal con la fascia da capitano al braccio, ha così commentato il rinnovo con la squadra di Londra, così come si legge sul sito ufficiale del club: "Sono molto contento di essere ancora qui. Ho firmato un nuovo contratto e voglio restituire la fiducia al club e ai tifosi". Ha commentato a CMIT TV l'agente italiano del centrocampista, Mario Cenolli: "Lui ha grandissimo rispetto della Roma e di José Mourinho, ma noi dobbiamo capire che lui ha ancora due anni di contratto con l'Arsenal e si trova benissimo a Londra. I Gunners hanno fatto la loro proposta che ha accontentato tutti e lui felicemente ha scelto di restare. C'è un po' di dispiacere per non essere approdato da Mourinho dopo essere stato suo vicino di casa. Se fosse andato alla Roma non sarebbe andato comunque in una piccola, magari possiamo andare in giallorosso fra quattro anni".

Sulla lista c'è Zakaria, Nzonzi fa i capricci

Mourinho però ha bisogno di un regista a centrocampo e ieri è arrivato un altro segnale: per dare il cambio a Veretout non sono stati utilizzati né Diawara né Villar, ma Bove. La Roma, però, deve prima liberarsi degli esuberi che bloccano il mercato in entrata, solo a quel punto potrà regalare a Mourinho il giocatore tanto desiderato. Ma a complicare i piani della Roma ci sono anche i capricci di Steven Nzonzi, che continua ad allenarsi a Trigoria in attesa di trovare una sistemazione di suo gradimento: il francese ha già rifiutato diverse offerte, nel frattempo continua a pesare sulle casse giallorosse e per agevolare la sua cessione chiede una buonuscita. Tra i nomi sul taccuino di Pinto c’è quello di Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach: svizzero come Xhaka, è un centrocampista veloce (più mediano che regista) e molto duttile, caratteristiche apprezzate dallo Special One. Il Mönchengladbach chiede 20 milioni, ma la Roma non ha intenzione di accontentare i tedeschi per un calciatore con scadenza di contratto nel 2022. I giallorossi avrebbero offerto 15 milioni di euro per Zakaria e 4 anni di contratto a 2 milioni a stagione per il giocatore.

L'idea di Mou per l'inno

José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni a Roma Tv+ dopo il match di ieri sera vinto per 3 a 1 contro la Fiorentina. Lo Special One ha condiviso un pensiero per lui importante: "È un peccato che quando la gente canta l’inno i giocatori non sono ancora in campo perché sarebbe molto emozionante per i ragazzi. Io ero in panchina ad aspettarli ed è stato veramente bellissimo. Già lo sapevo da avversario quando giocavo qui, immaginate adesso che sono allenatore della Roma". Abraham ha già scaldato i cuori dei tifosi della Roma con la sua partita di ieri contro la Fiorentina. Due assist, un’espulsione procurata, una traversa, tanto dinamismo, cattiveria e voglia di incidere sono stati salutati da un'ovazione al momento del cambio con Shomurodov nel secondo tempo. L’ex attaccante del Chelsea ha stupito tutti per quanto mostrato in campo alla sua prima in giallorosso.