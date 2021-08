Roma, Mourinho alla ricerca del regista: bocciati Villar e Diawara

Lo Special One vorrebbe un calciatore a cui affidare le chiavi del centrocampo, così come fece Sneijder nell'Inter del Triplete

Non è una novità che Mourinho abbia bisogno di un regista a centrocampo, ieri è arrivato un altro segnale: per dare il cambio a Veretout non sono stati utilizzati né Diawara né Villar, ma Bove (seconda apparizione in Serie A). Lo Special One, inoltre, ha fatto intendere in maniera più o meno esplicita nelle dichiarazioni dell'ultima settimana quanto sia determinante avere in rosa un regista che possa impostare il gioco da dietro. Il nome richiesto in fase di pianificazione di mercato era quello di Xhaka ormai definitivamente sfumato perché fresco di rinnovo con l’Arsenal. La Roma, però, deve prima liberarsi degli esuberi che bloccano il mercato in entrata, solo a quel punto potrà regalare a Mourinho il regista tanto desiderato. Tra i nomi sul taccuino di Pinto c’è quello di Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach: svizzero come Xhaka, è un centrocampista veloce (più mediano che regista) e molto duttile, caratteristiche apprezzate dallo Special One. Zakaria può ricoprire il ruolo di mediano, regista e in caso di necessità ha svolto anche quello di centrale di difesa. L'età è dalla sua parte, considerando i 25 anni, ma il costo del cartellino potrebbe essere un problema per il buon esito della trattativa. Il Mönchengladbach chiede 20 milioni, ma la Roma non ha intenzione di accontentare i tedeschi per un calciatore con scadenza di contratto nel 2022. I giallorossi avrebbero offerto 15 milioni di euro per Zakaria e 4 anni di contratto a 2 milioni a stagione per il giocatore. Dalla Svizzera danno l'affare in dirittura d'arrivo. Un altro profilo analizzato è quello di Lucas Torreira che ha il contratto in scadenza con l’Arsenal nel 2023: i giallorossi punterebbero a un prestito gratuito anche perché l’ultima stagione in prestito all’Atletico Madrid non ha dato i risultati sperati. Offerto anche Pjanic, ma la Roma non lo ha preso in considerazione.