Mourinho: “Peccato che quando gente canta l’inno i giocatori non siano in campo”

Lo Special One dice la sua sulla questione legata al coro della Roma, cantato mentre la squadra è nello spogliatoio

José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni a Roma Tv+ dopo il match di ieri sera vinto per 3 a 1 contro la Fiorentina. Lo Special One ha condiviso un pensiero intelligente: "È un peccato che quando la gente canta l’inno i giocatori non sono ancora in campo perché sarebbe molto emozionante per i ragazzi. Io ero in panchina ad aspettarli ed è stato veramente bellissimo. Già lo sapevo da avversario quando giocavo qui, immaginate adesso che sono allenatore della Roma" Quando la squadra entra in campo non ha modo di sentire l'inno giallorosso di Antonello Venditti ma solo quello della Serie A. La decisione in questo senso spetta alla Lega Serie A che potrebbe cambiare le regole se fossero numerose le società a richiedere una modifica al protocollo.