Abraham, un gigante buono a Roma: social scatenati e tifosi a caccia di selfie

Il protagonista della partita di ieri sera è stato sicuramente l'attaccante inglese, autore di una prestazione super in campo. I supporters giallorossi già lo osannano e lui non si risparmia

Chi ben comincia è giá a metá dell’opera. L’impatto è stato di quelli difficile da dimenticare e Tammy Abraham non poteva davvero chiedere di più alla sua prima in giallorosso. L'inglese ha già scaldato i cuori dei tifosi della Roma con la sua partita di ieri contro la Fiorentina. Due assist, un’espulsione procurata, una traversa, tanto dinamismo, cattiveria e voglia di incidere sono stati salutati da un'ovazione al momento del cambio con Shomurodov nel secondo tempo. L’ex attaccante del Chelsea ha stupito tutti per quanto mostrato in campo alla sua prima in giallorosso. Se un allenatore come José Mourinho punta forte su di te per rimpiazzare un attaccante di diversa tipologia come Dzeko, allora devi mettere qualcosa in più nelle prestazioni che fai ed è quello che Abraham ha provato a fare, riuscendoci in maniera esemplare. Lo Special One l’ha subito buttato nella mischia dopo i 5 giorni di quarantena e zero allenamenti con il gruppo e l’inglese ha risposto presente, aiutando la squadra ad ottenere i primi tre punti della stagione. L’addio di Dzeko ha lasciato molti con l’amaro in bocca, specie dopo la prestazione del bosniaco con gol alla sua prima con l’Inter. A Roma il compito dell’attaccante non è mai semplice e nessuno è mai stato esentato da critiche più o meno pesanti. Abraham, accolto da un bagno di folla al suo arrivo a Ciampino, è sicuramente partito con il piede giusto e questo può far ben sperare.