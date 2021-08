Abraham: “Debutto all’Olimpico con vittoria, grazie ai tifosi per il sostegno”

Le parole del nuovo numero 9: "Grazie tifosi del fantastico sostegno, ci rivediamo presto"

La Roma ieri ha debuttato in Serie A contro la Fiorentina, portando a casa i primi tre punti della stagione. Il debutto è arrivato anche per Tammy Abraham con i colori giallorossi, dominando la gara: un'espulsione procurata, due assist e una traversa. Un buon bottino per la prima partita con la sua nuova squadra. Ha celebrato questo momento su Instagram: "Prima partita all'Olimpico con una vittoria! Bravi ragazzi! Grazie tifosi del fantastico sostegno, ci rivediamo presto".