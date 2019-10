Wolfsberger-Roma, striscione dei tifosi giallorossi: “Lazio? No Graz” – FOTO

La Roma in Austria può dare un colpo decisivo per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Dopo la vittoria col Basaksehir, i giallorossi fanno visita al Wolfsberger nel campo ‘neutro’ di Graz. La squadra di Fonseca può contare sul supporto degli 800 sostenitori romanisti che sono arrivati in Austria. I tifosi giallorossi sono spesso un fattore importante per la Roma, che a Lecce e Bologna ha dato grandi soddisfazioni. “Lazio? No Graz”, lo striscione apparso nel settore ospiti dello stadio. Un gioco di parole offerto dalla città in cui si sta disputando il match di stasera, città austriaca che è serviva di spunto per uno sfottò da parte dei romanisti.