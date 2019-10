Wolfsberger-Roma, UFFICIALE: out Florenzi e Pau Lopez, c’è Kalinic – LIVE

GRAZ – Una Roma bis per il secondo appuntamento in Europa League. Tanti cambi per Fonseca in vista del match contro il Wolfsberger, riposo precauzionale per alcuni, semplice turnover per altri. Come per Kolarov e Dzeko, con Spinazzola e Kalinic pronti dal primo minuti a dare il loro apporto alla causa. Defezione dell’ultima ora invece è quella di Pau Lopez, che verrà risparmiato dal tecnico a causa di un risentimento muscolare. In porta andrà quindi Mirante per un reparto arretrato che vedrà l’aggiunta di Santon per Florenzi. Nessuna novità invece per Struber, che conferma l’undici base con Liendl in appoggio a Weissman e Niangbo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer (C), Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo. A disp.: Kuttin, Gollner, Schmidt, Sprangler, Baumgartner, Wernitznig, Schmerböck. All. Struber.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Fazio (C), Spinazzola; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic. A disp.: Pau Lopez, Zappacosta, Juan Jesus, Kolarov, Veretout, Dzeko, Antonucci. All.: Fonseca.

Arbitro: Tiago Martins

Assistenti: Luis Campos e Pedro Almeida

Quarto Uomo: Hugo Miguel