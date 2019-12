Wolfsberger, rifinitura sul campo dell’Olimpico: domani la sfida alla Roma – FOTO

Il Wolfsberger si gode la sua ultima apparizione in questa Europa League nella cornice dello Stadio Olimpico. La Roma dovrà guadagnarsi il passaggio ai sedicesimi, ma gli austriaci hanno intenzione di chiudere in bellezza. “Siamo motivati e daremo il massimo”, ha detto Sahli in conferenza stampa. Pochi minuti dopo, il tecnico dei ‘lupi’ ha diretto l’allenamento di rifinitura. Nei primi 15 minuti aperti ai media, colloquio con i giocatori, poi riscaldamento con giri di campo e altri esercizi atletici. Dopo il torello e lo stretching, il Wolfsberger effettuerà un lungo focus tattico.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL WOLFSBERGER

4-3-1-2: Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Wernitznig, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Niangbo, Weissman.