Wolfsberger, gli austriaci arrivati a Roma – FOTO

Il Wolfsberger è arrivato a Roma e si prepara ad affrontare i giallorossi nella partita di Europa League di domani alle 21. Gli austriaci alle 19.15 svolgeranno la consueta rifinitura sul prato dello stadio Olimpico, mentre alle 20 ci sarà la conferenza stampa del tecnico Sahli. Gli avversari dei giallorossi hanno postato sul proprio profilo Twitter una foto del Colosseo per annunciare il loro arrivo nella capitale: “Ciao Roma! Siamo allo stadio, ma non troviamo l’ingresso per il nostro pullman”.