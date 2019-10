Wolfsberg-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Continua il cammino in Europa Leagua della Roma di Fonseca dopo il successo contro l’Istanbul Basaksehir. I giallorossi affronteranno questa sera il Wolfsberg, che ha sorpreso tutti due settimane fa battendo per 4-0 il Borussia Monchengladbach. La squadra della capitale, reduce dalla vittoria di misura contro il Lecce, conquistando i tre punti farebbe un passo molto importante verso la qualificazione al turno successivo. L’inizio del match è previsto per le ore 19 della giornata odierna.

PROBABILI FORMAZIONI

Wolfsberg (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo.



ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic.

DOVE VEDERE BOLOGNA-ROMA

Wolfsberg-Roma verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (numero 252 del satellite), con studi pre e post partita, rispettivamente alle 18.30 e alle 23, con Anna Billò, in compagnia di Daniele Adani e Riccardo Trevisani. Fischio d’inizio, invece, programmato per le 19 di questa sera all’UPC Arena.

Per gli abbonati anche la possibilità di seguire il match in streaming sul proprio Smartphone o Tablet grazie alla piattaforma Sky Go o l’opzione Now tv.