Wijnaldum rompe il silenzio. Mourinho salta l’Inter ma recupera El Shaarawy

I giallorossi spingono per avere Solbakken già da novembre. Un turno di squalifica per lo Special One che per San Siro recupera il numero 92 giallorosso

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare al meglio la trasferta di Milano contro l'Inter di Simone Inzaghi.Assenti gli undici calciatori convocati dalle rispettive nazionali, presenti invece molti ragazzi delle giovanili giallorosse. Lavoro tecnico e atletico per chi è rimasto nella Capitale con partitella a chiudere la sessione d'allenamento. A San Siro però non sarà presente, almeno in panchina, José Mourinho. Lo Special One ha ricevuto una giornata di squalifica dal Giudice Sportivo per "essere, all'11° del secondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di giuoco inveendo contro un calciatore della squadra avversaria". Il tecnico portoghese però può finalmente abbozzare un sorriso perché dall'infermeria iniziano ad arrivare le prime notizie positive.

Solbakken sempre più vicino

La Roma ha virtualmente chiuso il primo acquisto del mercato invernale. Chiusa l’operazione che porterà Ola Solbakken alla corte di Mourinho alla ripresa del campionato dopo il Mondiale. L'esterno norvegese firmerà un quadriennale da 1 milione di euro a stagione e arriverà a Trigoria a parametro zero. L'esterno offensivo del Bodo/Glimt sarà libero dal primo gennaio 2023 ma in queste ore la Roma ha aumentato il pressing con l’intenzione di far arrivare Solbakken a Trigoria già a novembre.

