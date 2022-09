Wijnaldum: “L’infortunio duro per me e per i tifosi. Tornerò il prima possibile”

Gini Wijnaldum, centrocampista della Roma, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram ufficiale aggiornando i tifosi giallorossi circa il suo infortunio. Con la maglia dei giallorossi l'olandese dovrebbe rientrare a gennaio. Queste le sue parole: "Buon pomeriggio a tutti, spero vada tutto bene per voi ragazzi.Un breve aggiornamento da parte mia visto che non ho dato notizie circa il mio infortunio. Prima di tutto chiedo scusa per questo, ma era semplicemente perché nelle ultime settimane sono stato molto emozionato e triste, ma ho imparato ad accettare la situazione come è e la mia guarigione sta andando bene. So che è difficile anche per voi tifosi, perché mi ero appena unito al club, ma c’è ancora tempo. Farò di tutto per rientrare prima possibile e proveremo a divertirci in questa stagione. Grazie a tutti per i messaggi e il supporto a partire dai miei precedenti club e le persone che stanno vicine a me. In particolare, uno speciale ringraziamento ai tifosi della Roma per la vicinanza e il supporto che mi stanno dando. Mi dà il potere di tornare il più presto possibile. Spero di vedervi presto. Forza Roma".