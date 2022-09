Dybala si allena in palestra con l’Argentina: lo scatto insieme a Messi e Tagliafico

Paulo Dybala ha cominciato ad allenarsi con l'Argentina negli Stati Uniti. Dopo aver saltato la partita con l'Atalanta per un infortunio nel riscaldamento, legato più che altro a qualche fastidio già esistente dal postpartita con l'Helsinki, ha comunque raggiunto la sua nazionale. In attesa dell'arrivo di tutti gli altri convocati (tra cui gli interisti), Dybala si è allenato in palestra insieme agli altri compagni nella prima seduta - duranta circa quaranta minuti - svolta nel campus dell'Inter Miami. Il numero 21 della Roma ha repostato un'immagine della Seleccion in cui appare sorridente sulla cyclette accanto a Messi e Tagliafico.