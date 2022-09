Roma, Pellegrini lascia il ritiro della Nazionale: al suo posto convocato Frattesi

Lorenzo Pellegrini lascia il ritiro della Nazionale. Il capitano della Roma, non al meglio dopo la sconfitta con l'Atalanta, ha raggiunto i compagni dell'Italia per rispondere alla convocazione del ct Roberto Mancini. Il numero 7 doveva essere valutato dai medici azzurri per il fastidio al flessore, ieri si è allenato in maniera differenziata a Coverciano e oggi ha dovuto alzare definitivamente bandiera bianca. Non sarà a disposizione di Mancini per i match contro Inghilterra e Ungheria di Nations League. Al suo posto il ct ha deciso di convocare Davide Frattesi, oltre a Salvatore Esposito della Spal. Pellegrini tornerà a Roma per proseguire il recupero dal problema accusato durante il match di domenica: "Ha scelto di rimanere in campo da capitano", ha detto Mourinho. In questi giorni si valuteranno ulteriormente le sue condizioni in vista della ripresa e il big match con l'Inter.