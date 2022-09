Roma, accordo totale con Solbakken. L’obiettivo è averlo a novembre

Pochi gol, ma a breve il reparto offensivo della Roma sarà ancora più completo. E’, infatti, chiusa l’operazione che porterà Ola Solbakken alla corte di Mourinho alla ripresa del campionato dopo il Mondiale. L’accordo col giocatore era stato trovato già in estate: quadriennale da 1 milione di euro a stagione. L'esterno offensivo del Bodo/Glimt sarà libero dal primo gennaio 2023 e quindi non serve alcun ok da parte del club norvegese . Ma in queste ore la Roma ha aumentato il pressing con l’intenzione di far arrivare Solbakken a Trigoria già a novembre, quando il campionato si fermerà per fare spazio ai Mondiali.

Il 13 novembre è in programma l'ultima giornata di Serie A prima della sosta, così come nello stesso weekend il Bodo/Glimt giocherà l'ultima partita del suo campionato, visto che in Norvegia il torneo si è aperto ad aprile e si chiuderà appunto il 13 novembre. Mourinho vorrebbe averlo una settimana dopo in modo da poterlo inquadrare anche tatticamente col nutrito gruppo che resterà a Trigoria viste le assenze degli azzurri al Mondiale e non solo. In attesa del via libera va comunque confermato l’arrivo di Solbakken a gennaio. E potrebbe non essere l’unico vista anche la ricerca di un difensore centrale. In uscita c’è sempre Shomurodov.