Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Mourinho: salta l’Inter

La Lega Serie A ha comunicato sul proprio sito, le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla settimana giornata di campionato. Tra le sanzioni presenti, spicca quella di José Mourinho che è stato squalificato per le prossima giornata. Fatale per lo Special One l'ingresso sul prato di gioco oltre al battibecco con un calciatore bergamasco. "Squalifica per un giornata effettiva di gara (José Mourinho): per essere, all'11° del secondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di giuoco inveendo contro un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Questa la motivazione per la squalifica del portoghese che salterà dunque la sfida contro l'Inter, in quello che sarebbe stato il suo nuovo ritorno a San Siro. Anche i nerazzurri però avranno un assente illustre per la partita contro la Roma ovvero Marcelo Brozovic, squalificato dopo il giallo preso contro l'Udinese.