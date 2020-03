WhoScored, cecchino Mkhitaryan: nella top undici europea per percentuale realizzativa – FOTO

Tecnica da trequartista con il fiuto per il gol da bomber. Questa la rappresentazione della stagione di Mkhitaryan, che prima della sosta forzata del calcio stava iniziando a prendersi la Roma sulle spalle e a dare risposte convincenti sul campo. L’armeno giallorosso è stato infatti inserito dal portale statistico WhoScored nella particolare top 11 dei calciatori più precisi d’Europa in base alla percentuale realizzativa. I 6 gol segnati con solo 18 tiri, con una percentuale del 33%, fanno di Mkhitaryan l’interno di centrocampo più efficace insieme ad Arturo Vidal nel 3-4-3 immaginato dal sito. Per elaborare la speciale classifica sono stati presi in considerazione soltanto i gol segnati su azione eliminando quindi i calci di rigore e i gol su punizione. Inoltre, per ogni ruolo, sono stati presi solo i calciatori con un minimo di gol fatti: 3 per i difensori, 5 per i centrocampisti (come è stato classificato Mkhitaryan) e 7 per gli attaccanti.