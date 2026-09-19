Roma-Inter a Massa, ma il trend coi giallorossi è pessimo. Gasp sorride: "Sarà perfetto"

La Roma scende in campo all'Olimpico per l'ultima partita prima della lunga sosta nazionali a cavallo tra settembre e ottobre. I giallorossi di Gasperini affrontano l'Inter nella super-sfida al vertice della classifica valida per la quinta giornata di campionato. Ad arbitrare la sfida è Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Meli e Berti. Il IV uomo è Maresca. Al Var Mazzoleni, AVar Di Paolo.

Roma-Inter, la moviola:

82' - Dopo il 2-2 dell'Inter arriva il secondo ammonito nella Roma: si tratta del neo-entrato, che frana addosso a Diouf.

73' - Primo giallo anche in casa Roma: punito Ndicka dopo un fallo su Thuram a metà campo.

57' - Terzo ammonito del match, terzo giallo per un calciatore neroazzurro: questa volta si tratta di Bastoni, per un fallo su trequarti su Malen.

45+3' - Secondo giallo dell'incontro, ancora in casa Inter: ammonito Akanji per un fallo su Malen.

37' - La Roma raddoppia con Koné, ma l'esultanza viene strozzata dalla bandierina alzata dell'assistente! Sul cross di Dybala sia Mancini sia il centrocampista francese erano fin da subito in posizione regolare, ma inizialmente la posizione di Manu viene considerata in fuorigioco sul controllo-palla di Gianluca. In realtà Koné era dietro rispetto alla linea del pallone sul tocco del numero 23 e la rete viene quindi convalidata. "A seguito di revisione, il numero 17 della Roma è in posizione regolare. Rete convalidata", la spiegazione di Massa che fa esplodere l'Olimpico.

28' - Massa tiene alta la soglia dei contatti prima di fischiare fallo: netto contrasto a centrocampo tra Lautaro e Koné dove il centrocampista francese perde anche lo scarpino, ma per l'arbitro non c'è nulla.

16' - Possibile tocco di mano di Bisseck sul cross basso dalla sinistra di Soulé, ma se effettivamente il tocco c'è stato le braccia erano attaccate al corpo.

11' - Barella è il primo ammonito del match. Il numero 23 nerazzurro punito per le proteste dopo un fallo di Thuram ai danni di Hermoso, correttamente fischiato dal direttore di gara.

3' - Subito un episodio in avvio di gara: Thuram apre il braccio nel duello con Balerdi, che finisce giù. L'arbitro Massa fischia il fallo e decide i non estrarre il cartellino, che ci sarebbe potuto anche stare.