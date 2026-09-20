Se Wesley resterà a Roma e non risponderà alla convocazione del Brasile a causa di un risentimento muscolare, a partire sarà invece Koulierakis. Il difensore greco, entrato ieri nel secondo tempo contro l'Inter, è stato infatti convocato dal ct Ivan Jovanovic per l'esordio della nazionale ellenica nella Lega A della Nations League. L'ex Wolfsburg infatti sarà impegnato nelle quattro partite contro Serbia, Germania (due volte) e Olanda. Per la Grecia un bel banco di prova, così come per Koulierakis che è un titolare fisso di questa squadra.