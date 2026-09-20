Il centrale della Roma sarà impegnato nell'esordio degli ellenici nella Lega A della competizione, contro Serbia, Germania e Olanda
Koulierakis è arrivato: il nuovo muro di Gasp atterra a Ciampino
Se Wesley resterà a Roma e non risponderà alla convocazione del Brasile a causa di un risentimento muscolare, a partire sarà invece Koulierakis. Il difensore greco, entrato ieri nel secondo tempo contro l'Inter, è stato infatti convocato dal ct Ivan Jovanovic per l'esordio della nazionale ellenica nella Lega A della Nations League. L'ex Wolfsburg infatti sarà impegnato nelle quattro partite contro Serbia, Germania (due volte) e Olanda. Per la Grecia un bel banco di prova, così come per Koulierakis che è un titolare fisso di questa squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Wesley, ancora niente Brasile: in extremis fuori dai convocati per infortunio
News AS Roma
Gasp sorpassa Mou: la Roma continua a crescere, il dato dopo cinque giornate
News AS Roma
Koné supremacy, francesi impazziti: "Barella umiliato". Ora Manu è totale e conquista Zidane
News AS Roma
Balerdi, il muro argentino è già insostituibile. E il futuro sarà giallorosso
News AS Roma
Roma-Inter, le pagelle dei quotidiani: Koné show, Dybala infinito. Mancini sbaglia
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti