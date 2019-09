Vucinic: “La Roma non mi ha fatto buona impressione. Il gioco c’è, punto su Dzeko”

Domenica Lecce e Roma si ritroveranno in Serie A dopo gli anni di assenza dei pugliesi. Il doppio ex Mirko Vucinic è stato intervistato sulle frequenze di Centro Suono Sport, durante il programma Te la do io Tokyo. Ecco le sue parole:

Che idea si è fatto della Roma?

Non buona purtroppo dopo la sconfitta. Il gioco c’è, io punto tanto su Dzeko. Ora c’è il Lecce. Il Lecce e la Roma mi hanno dato tanto, non tifo per nessuno.

Ci può arrivare al quarto posto la Roma?

Me lo auguro, la rosa c’è. Spero riesca andare in Champions.

Che esperienza è essere allenati da Conte?

La sua forza è che si fa seguire dalla squadra, vede cose prima degli altri.

Si è assottigliata la distanza tra la Juve e le altre?

La Juve è forte, ha un organico importantissimo, ma l’Inter sta facendo bene e su questo si sente la mano di Conte.

Giocherai con Totti nel campionato di calciotto?

Farò qualche partita, ci andiamo a divertire (ride, ndc).

Le fa effetto vedere la Roma senza Totti e De Rossi?

Sicuramente, fa male anche al calcio italiano non vedere più De Rossi in campo. E’ uno che poteva dare ancora tanto.

Che è successo tra Totti e Spalletti?

Dovresti chiedere a loro, ai miei tempi erano proprio amici.

Lo scudetto del 2010 lo sentivate davvero in mano?

Noi abbiamo avuto la sfortuna di incontrare l’Inter più forte di sempre, anche più forte della Juventus attuale.

Cosa è successo nel secondo tempo di quel Roma-Samp?

Non si sa, c’era Storari in campo e parava tutto.

Ricorda i tempi con Zeman?

(Ride, ndc) I tempi con Zeman non si scordano mai.

Il gol più bello con la maglia della Roma?

Quello contro lo Sporting, ho dribblato nel piccolo spazio e ho fatto un bel gol.

Sul trasferimento alla Juve.

Avevo la necessità di cambiare e quindi alla fine sono andato via.