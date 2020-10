Visite mediche con il Lipsia per Kluivert, che svela: “Potevo venire qui due anni fa”

La cessione di Justin Kluivert al Lipsia è ormai in dirittura d’arrivo e non dovrebbero esserci imprevisti. L’olandese firmerà il contratto con la sua nuova squadra al termine delle visite mediche, che il classe ’99 sta svolgendo proprio in questi minuti. All’arrivo nel centro sportivo del Lipsia, intervistato dalla “Bild”, l’esterno offensivo ha dichiarato: “Ero venuto qui e avevo visitato il centro già nel 2018, quando dovevo scegliere se andare al Lipsia o alla Roma“. Kluivert si trasferirà in Germania in prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.