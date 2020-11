Virginia Raggi positiva al Covid: è asintomatica. Lunedì ha consegnato mascherine con Fienga

Anche la sindaca Virginia Raggi è risultata positiva al Covid-19. Nel pomeriggio il primo cittadino di Roma aveva annunciato oggi di essersi messa in auto-isolamento per aver avuto un contatto diretto con un caso positivo la scorsa settimana. In serata è arrivato poi l’aggiornamento della stessa Raggi su Facebook: “Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre”. Lunedì la sindaca è stata protagonista della consegna di alcune mascherine in un istituto scolastico a San Basilio insieme al CEO della Roma Guido Fienga. Entrambi si sono impegnati in prima persona nell’iniziativa promossa da Roma Cares per la distribuzione di 10mila mascherine nelle scuole. In ogni caso entrambi hanno rispettato i protocolli, restando sempre a distanza e con le mascherine indosso.