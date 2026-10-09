La cessione di Rodrigo Mora continua a far discutere e i tifosi del Porto non hanno ancora dimenticato il loro gioiellino passato alla Roma in estate per 25 milioni di euro. Il presidente del Porto Andre Villas-Boas, nel corso del suo intervento in conferenza stampa in cui ha presentato i risultati del bilancio 2025-26, è tornato proprio sul trasferimento del portoghese precisando che: "Se la cessione di Rodrigo Mora fosse stata realizzata prima del 30 giugno, il risultato economico della stagione sarebbe stato positivo". Il club infatti ha chiuso l'esercizio con una perdita di circa 21 milioni di euro anche a causa della mancata qualificazione in Champions prima dell'inizio dell'era Farioli.