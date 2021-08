Villar si sente trascurato? Ecco il suo messaggio criptico sui social – FOTO

La frase condivisa dallo spagnolo: "La parte migliore nell’essere trascurati è il momento in cui tutti si rendono conto di aver fatto una cazzata nel non averti incluso"

La sua stagione non è cominciata nel migliore dei modi. Mourinho e Tiago Pinto cercano un titolare nel suo ruolo e Gonzalo Villar si è fermato per un infortunio al ginocchio. L'ex Elche, che usa sempre i social con molta intelligenza, ha pubblicato su Twitter una frase che qualche tifoso ha visto come un messaggio alla società: "La parte migliore nell’essere trascurati è il momento in cui tutti si rendono conto di aver fatto una cazzata nel non averti incluso. Continua a lavorare”. Villar, che recentemente ha cambiato agente, non è nella lista dei cedibili, ma in caso di offerte importanti la sua situazione potrebbe cambiare.