Tutto fatto per il trasferimento di Angeliño al Deportivo La Coruña. Il laterale della Roma 'torna a casa', lì dove ha iniziato la sua carriera professionistica. Dopo una stagione maledetta con i gravi problemi fisici, lo spagnolo non ha convinto Gasperini nelle prime settimane di ritiro. Inevitabile l'addio e il consueto 'Here We Go' dell'esperto di mercato Fabrizio Romano. Angeliño si trasferirà al Depor in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro. Accordo raggiunto tra i club, a breve lo scambio di documenti e la firma sul contratto.