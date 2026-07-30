Difficilmente l'esterno sinistro offensivo di proprietà del Betis Siviglia arriverà nella Capitale: i giallorossi vireranno su altri obiettivi
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Salvo sorprese, Abde Ezzalzouli non sarà il nuovo esterno offensivo sinistro di Gasperini. Il calciomercato della Roma, dopo l'ufficialità di Castro e l'accordo chiuso per Koulierakis, è in fermento. Ma il classe 2001 marocchino di proprietà del Betis Siviglia difficilmente arriverà nella Capitale. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, la pista è freddissima già da due giorni. Da ieri non ci sono dialoghi tra le parti e il club giallorosso dovrà virare su altri obiettivi.
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