Salvo sorprese, Abde Ezzalzouli non sarà il nuovo esterno offensivo sinistro di Gasperini. Il calciomercato della Roma, dopo l'ufficialità di Castro e l'accordo chiuso per Koulierakis, è in fermento. Ma il classe 2001 marocchino di proprietà del Betis Siviglia difficilmente arriverà nella Capitale. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, la pista è freddissima già da due giorni. Da ieri non ci sono dialoghi tra le parti e il club giallorosso dovrà virare su altri obiettivi.