Difficilmente l'esterno sinistro offensivo di proprietà del Betis Siviglia arriverà nella Capitale: i giallorossi vireranno su altri obiettivi

Redazione
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Roma, i cori dei tifosi alla stazione Termini nell'attesa di accogliere Castro

Salvo sorprese, Abde Ezzalzouli non sarà il nuovo esterno offensivo sinistro di Gasperini. Il calciomercato della Roma, dopo l'ufficialità di Castro e l'accordo chiuso per Koulierakis, è in fermento. Ma il classe 2001 marocchino di proprietà del Betis Siviglia difficilmente arriverà nella Capitale. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, la pista è freddissima già da due giorni. Da ieri non ci sono dialoghi tra le parti e il club giallorosso dovrà virare su altri obiettivi.

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