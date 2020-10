Villar saluta Perotti: “Non ti sarò mai grato abbastanza” – FOTO

Diego Perotti ha lasciato la Roma dopo quattro anni e mezzo. L’argentino era uno dei veterani giallorossi, lascerà sicuramente un vuoto nei suoi compagni storici, diventati anche amici. Come Gonzalo Villar, che ha preso il ‘Monito’ come punto di riferimento dal suo arrivo in giallorosso: “Se ne va uno dei migliori compagni che abbia avuto in questo sport. Non potrò mai esserti abbastanza grato per come mi hai accolto quando sono arrivato in uno spogliatoio nuovo, in un altro paese. Mi mancherai, ti voglio bene“. Una saluto commosso e sentito quello dello spagnolo su Instagram: Diego Perotti si trasferisce in Turchia, ma porta con sé una valigia di ricordi.