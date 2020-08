Villar, regista ma non solo: contro la Juve ha corso più di tutti

Il ritmo era sì da amichevole di fine stagione, ma tra le note positive dell’ultima Roma di campionato c’è Gonzalo Villar. Il giovane spagnolo ha continuato a mostrare una crescita che aveva già fatto intravedere nelle sue prime apparizioni in giallorosso, specialmente contro il Cagliari pre-lockdown. I numeri contro i bianconeri lo confermano: se è vero che non è stato al centro della manovra (ha giocato 35 palloni, Cristante e Fazio 57 per esempio), quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto positivamente.

Nella sua partita regia ma non solo: è stato di tutti i calciatori in campo quello che ha corso di più con 11,437 chilometri, il secondo della Roma è stato Zappacosta con 10,811. E nel post partita ha ammesso di lavorare molto col nutrizionista per aumentare il suo impatto fisico. Nei 97′ dell’Allianz Stadium anche due falli subiti e cinque recuperi (il terzo migliore dopo Fazio con 12 e Kalinic con 7).